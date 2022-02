Porto Lazio, le pagelle dell’arbitro: «Manca rosso a Galeno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’arbitro Gozubuyuk ha condotto bene la gara ma c’è una svista importante a condizionare il suo giudizio

Porto-Lazio non è stata una partita ricca di episodi da moviola. L’arbitro Gozubuyuk ha condotto bene la gara, tranne per una svista importante che ha condizionato il giudizio dei quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT – «Al 30′ del secondo tempo l’olandese non ha estratto il giallo nei confronti di Galeno, intervenuto in netto ritardo su Luiz Felipe. Sarebbe stata la seconda ammonizione per l’esterno dei Dragoes, che era stato giustamente sanzionato appena tre minuti prima. Un grave errore nella gestione disciplinare». VOTO 5.5.