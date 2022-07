Portiere Lazio, rispunta Terracciano? Tutto si lega a Dragowski

La Lazio è sempre alla ricerca di un secondo portiere. Torna calda la pista che porterebbe a Terracciano? I dettagli

La Lazio è sempre alla ricerca di un secondo portiere. Torna calda, secondo quanto raccontato da Il Messaggero, la pista che porterebbe a Terracciano.

Tutto dipende dalle difficoltà per arrivare a Provedel, con lo Spezia che chiederebbe sei milioni. Non sarebbe facile però nemmeno arrivare all’estremo difensore viola. Tutto finirebbe per legarsi a Dragowski. In caso di cessione di quest’ultimo, proprio ai liguri,potrebbe sbloccarsi la situazione. Altrimenti i biancocelesti dovranno cercare alternative.