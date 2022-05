Portiere Lazio, Tare blocca Sergio Rico. Il preferito di Sarri è un altro

Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano un nuovo portiere. Tare ha bloccato Sergio Rico, ma Sarri vuole Carnesecchi

La Lazio è a caccia di un nuovo portiere titolare per la prossima stagione, visto l’addio in scadenza di Strakosha. Come riportato da La Repubblica, Tare avrebbe bloccato Sergio Rico ma Sarri avrebbe un’idea diversa rispetto al d.s..

Il preferito dell’allenatore biancoceleste, infatti, sarebbe Marco Carnesecchi fresco di promozione con la Cremonese e che farà ritorno all’Atalanta a fine stagione. Mau starebbe quindi spingendo per il giovane nerazzurro.