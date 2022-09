Ponciroli: «Situazione della Nazionale drammatica, Immobile al Mondiale...»

Fabrizio Ponciroli, noto giornalista, ha parlato della situazione della Nazionale di Mancini e di Immobile in ottica Mondiale

Intervenuto a TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così dell’Italia di Mancini:

«Questa qualificazione alla Final Four è una mazzata sui denti, che non cancella il rammarico del Mondiale mancato. Fortunatamente si gioca a giugno, così possiamo godercela. Ma fa male pensare che questa squadra non possa essere al Mondiale. Dnnarumma? Io non cambio idea, lo reputo il più forte, è eccezionale e non lo scopriamo da ieri. Quest’anno lo vedo più sereno. Ma i problemi restano, non puoi presentarti in Nazionale con un attacco formato da Raspadori e Gnonto. Ma attualmente la situazione è questa e dobbiamo sperare che migliori. Mancini non può fare più di tanto, non c’è abbondanza nei reparti nevralgici. Non abbiamo i Vlahovic o i Lukaku, che ti permettono di avere più soluzioni in fase offensiva. Speriamo che possa uscire qualcosa di nuovo perché non si può arrivare al 2026 con Immobile titolare».