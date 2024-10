Ponciroli elogia la Lazio: «E’ una squadra che non si accontenta mai ed è grande merito di mister Baroni»

Ponciroli, il giornalista alla luce della straordinaria vittoria di ieri della Lazio elogia la squadra e in particolare mister Baroni

Intervenuto ai microfoni di TMW, Ponciroli giornalista si esprime sulla vittoria della Lazio contro il Twente e rilascia queste considerazioni elogiando Baroni

PAROLE – Per la Lazio, Baroni è molto bravo nello sfruttare tutta la rosa che ha a disposizione. Nonostante ci sia chi parla di titolarissimi lui continua con la sua idea. È una squadra molto propositiva e che non si accontenta mai. Non so fino a che punto potrà arrivare, perché ha qualche limite, ma finora chapeau a Baroni