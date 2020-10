Polonia Italia, le formazioni ufficiali: Immobile in panchina

Ciro Immobile parte dalla panchina nel match contro la Polonia di Nations League.

Non sarà Immobile contro Lewandowski. Almeno non dall’inizio. Il CT Roberto Mancini infatti ha escluso il centravanti della Lazio dall’undici titolare che affronterà alle 20:45 la Polonia in Nations League.

Ecco gli schieramenti ufficiali:

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Moder, Krychowiak; Szymanski, Klich, Jozwiak; Lewandowski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Amerson; Verratti, Jorginho, Barella; Pellegrini, Belotti, Chiesa.