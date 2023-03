Polonia-Albania, le formazioni ufficiali: la decisione su Hysaj

Polonia-Albania, alle 20.45 andrà in scena la sfida valevole per le qualificazioni a Euro 2024, la decisione su Hysaj

Alle 20.45 scenderà di nuovo in campo l’Albania per il secondo match valevole per le qualificazioni a Euro 2024. A pochi minuti dalla partita, queste le formazioni ufficiali in cui risulta essere presente anche Hysaj che comporrà il quartetto di difesa albanese

Polonia (4-4-2): Szczesny; Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior; Kaminski, Linetty, Zieliński, Zalewski; Lewandowski, Swiderski.

Albania (4-3-1-2): Strakosha; Balliu, Kumbulla, Mihaj, Hysaj; Ramadani, Gjasula, Asani; Asllani; Uzuni, Cikalleshi