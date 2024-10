Politano sui social dopo il furto subito: «Non è un episodio che succede solo a Napoli»

Politano, il giocatore dei partenopei sui social fa chiarezza riguardo l’episodio increscioso che lo ha visto coinvolto: le sue parole

Ad aver fatto scalpore in queste ultime ore a Napoli è stato il furto d’auto di Politano, per l’esattezza la sua Smart. A far chiarezza riguardo quanto accaduto, anche per smorzare le critiche e i pregiudizi sulla città partenopea, sui social è intervenuto lo stesso calciatore pubblicando un post che recita esattamente quanto segue, ricordando che oltre l’ex Inter a subire un furto sono stati Juan Jesus e Neres.

PAROLE – L’accaduto di ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli. La cosa ancor più triste per me però, è che dentro la macchina c’era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c’è più… Per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo