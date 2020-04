Pogba rivela: «La prima volta che mi allenai con lo United Morrison mi minacciò»

Pogba ha rilevato un curioso aneddoto risalente al primo allenamento che fece con il Manchester Unitede Ravel Morrison

Sembra passata un’era e probabilmente è così da quando Paul Pogba era un novellino dello United e Morrison invece uno dei talenti in squadra. Proprio l’inglese, che poi ebbe un’avventura non troppo felice anche in biancoceleste, diede un benvenuto piuttosto particolare al francese appena arrivato. Lo stesso Pogba lo ha raccontato all’interno di un podcast ufficiale dello United.

«Mi allenavo e ovviamente tutti sanno quanto sia bravo Rav (Ravel Morrison, ndr) con la palla. Stava dribblando gli altri giocatori. Gli ho rubato la palla e lui si è arrabbiato un po’ e mi ha dato un calcio. Non sapevo parlare inglese, quindi l’ho guardato e ho pensato “va bene, aspetterò fino a quando non avrai la palla” (ride, ndr). L’ho distrutto. Ha iniziato a parlarmi in inglese e io ho risposto in francese. Sai, cose del tipo “ci vedremo nello spogliatoio”. Ok nessun problema. Non ho paura di te. Dopo, è venuto da me e mi ha abbracciato, da allora ci siamo avvicinati. È una storia strana e divertente, ma succede nel calcio e ora siamo molto amici».