Podavini: «Zaccagni fondamentale, Immobile? Da clonare! A Lazzari regalerei...»

Ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Gabriele Podavini in occasione del suo compleanno. Ecco le sue parole

Insieme a Toma Basic, Gabriele Podavini è uno dei festeggiati di oggi in casa Lazio. L’ex giocatore, protagonista dell’incredibile formazione dei -9, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale:

COMPLEANNO – «Grazie a tutti per gli auguri, è passato tanto tempo. Festeggerò domenica con la mia famiglia. L’importante è la salute, so che oggi poi è anche il compleanno del mitico Manzini. Maurizio è come il Colosseo biancoceleste».

MARADONA – «Il tempo scorre inesorabile, è l’unica cosa che non si può fermare. Oggi sono anche due anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, ricordo quando lo affrontai ai tempi della Lazio e ci segnò direttamente da calcio d’angolo. Il campionato riprenderà a gennaio dopo questa sosta insolita, che permetterà alle squadre di recuperare i calciatori infortunati».

LAZIO – «Sto seguendo la Lazio, mi piace molto Zaccagni: salta sempre l’uomo, è indispensabile come Immobile. Mattia è fondamentale per il gioco di Sarri, sta anche segnando di più rispetto al passato. Ciro invece bisognerebbe clonarlo, purtroppo gli anni passano per tutti e non è mai facile da rimpiazzare. Mi piace anche Provedel, un ottimo portiere. Anche Lazzari sta facendo bene, giocando ogni tre giorni è sempre difficile recuperare: se potessi, gli regalerei il mio piede destro (ride, ndr) per crossare al meglio quando arriva sul fondo, come facevo io. L’affetto dei tifosi lo sento ancora oggi e mi fa sempre emozionare».