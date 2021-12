Player of the Year 2021: Immobile scherza con Milinkovic – FOTO

Immobile e Milinkovic si stanno contendendo il titolo di ‘Player of the Year‘ per il 2021. L’attaccante intanto scherza sui social



Continua sui social il sondaggio per il Player of the Year in casa Lazio. Ma chi sarà il vincitore? Ormai è sfida a due:Come si può notare dai post sui canali social della società biancoceleste il duello è tra Milinkovic e Immobile. Chi la spunterà? Domani ci sarà il responso.

Intanto il capitano biancoceleste ha scherzato sui social con il compagno: «Prendo in prestito la frase… Complimenti a Milinkovic per la vittoria».