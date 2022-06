Player of the season: la Lazio fa partire il sondaggio – VIDEO

La Lazio, sui social, ha fatto partire il sondaggio per il player of the season: ecco i 4 biancocelesti coinvolti nelle due semifinali

La Lazio, sul proprio profilo Twitter, ha aperto il sondaggio per indicare il Player of the season. Quattro i calciatori biancocelesti in lizza nelle due semifinali: Patric, Milinkovic, Felipe Anderson e Pedro.