Pjanic Fiorentina, il bosniaco è convinto: possibile arrivo in viola

Miralem Pjanic potrebbe vestire la maglia della Fiorentina. Il bosniaco si sarebbe convinto all’idea pur di trovare squadra, con l’occasione Juve sullo sfondo.

Secondo quanto riferito da La Nazione, infatti, l’ex bianconero Miralem Pjanic resta un nome caldo per la la squadra viola allenata da Italiano. Il bosniaco è in uscita dal Barcellona e la Fiorentina starebbe provando a convincerlo a lasciare la Liga per tornare in Serie A a vestire la maglia viola.