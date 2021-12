Pittaccio: «Per noi è iniziato un nuovo campionato e sul derby...»

L’attaccante bianoceleste, Francesca Pittaccio, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio in vista del derby di domenica

L’attaccante della Lazio Women, Francesca Pittaccio, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio in vista del derby di domenica. Ecco le sue parole:

NELLA TOP 11 – «Per me è un onore far parte delle migliori undici dell’ultima giornata di campionato, è sicuramente un motivo d’orgoglio. Non mi aspettavo questa menzione anche perché è stata la prima volta che ho giocato da terzino destro, a quanto pare è stata una scelta azzeccata quella del mister. È stata una giornata veramente intensa ed importante, questi tre punti ci legano ancora alla salvezza e sono il frutto del lavoro fatto nelle settimane precedenti. Ci abbiamo creduto e la voglia di vincere ci ha portato ai tre punti. Il mister aveva già da tempo questa idea, all’inizio ero titubante ma mi sono messa a disposizione della squadra dando il massimo, anche perché l’obiettivo di tutte noi è quello di ottenere la salvezza. Non nego che all’inizio della partita ero in ansia, però poi mi sono messa in gioco ed è andata bene. Devo dire che il mister ha azzeccato la scelta».

PUNTO DI PARTENZA – «Questa vittoria è il nostro punto di partenza per un nuovo campionato, era quello di cui avevamo bisogno. Nelle sfide precedenti eravamo riuscite a produrre gioco e ad essere temute. Questi tre punti ci fanno ben sperare e credo siano un segnale importante per le altre squadre. La Lazio sta tornando e noi abbiamo maggiore fiducia. Data la scorsa prestazione forse contro la Roma rimarrò a fare il terzino».

DERBY – Il derby è una gara a sé ed è una sfida emozionante. Già settimane prima della partita si pensa a questa sfida come una sfida diversa dal solito. È una gara dalle grandissime emozioni e dalle tante sfaccettature. Noi entreremo in campo con la voglia di vincere anche se siamo consapevoli che sarà una sfida difficile. Vogliamo mettere in difficoltà la Roma. In questo momento siamo focalizzate sul match di domenica, sia perché è la prima sfida che abbiamo e poi perché è il derby. Non stiamo ancora parlando del match contro la Fiorentina in Coppa Italia, anche se sicuramente è una gara che vogliamo vincere anche per una piccola vendetta dopo quello che è successo in campionato. Ad oggi siamo focalizzate solo sulla Roma.

RIPOSO – Dopo queste due sfide avremo bisogno di un periodo di relax perché abbiamo vissuto un girone d’andata molto pesante. Abbiamo tutte bisogno di un po’ di riposo per ricaricare le pile e riprendere il cammino in campionato. Domenica aspettiamo tutti al Tre Fontane per il derby”.