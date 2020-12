Piscedda: «Lazio, qualificazione meritata. Ora devi migliorarti»

Massimo Piscedda ha parlato di Lazio ai microfoni di TuttoMercatoWeb

«La Lazio ha meritato la qualificazione agli ottavi di Champions, grazie al gruppo e alla compattezza. Ora la squadra deve migliorarsi per mantenersi costantementea certi livelli. Non credo molto al mercato di gennaio, non vedo grandi giocatori per fare la differenza. Se basta un difensore per lanciare la Lazio in Champions, benissimo. Ma credo vada migliorata tutta la squadra, anno dopo anno. Per ora l’importante è il mantenimento. La rosa della Lazio di adesso in italia va bene, in Europa serve di più»