Piscedda: «Sulla carta la Lazio è superiore alla Juve. Tra Vlahovic e Castellanos sceglierei...»

Le parole del tecnico, Piscedda, sulla gara tra Lazio e Juve. Ecco cosa ha detto

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha parlato del momento della Lazio di Baroni e della sfida in programma sabato contro la Juventus.

PAROLE– «Vecino è più tattico di Guendouzi, ma meno dinamico perché l’età glie lo impone. Il giocatore francese è più resistente e quindi se dovesse mancare contro la Juve verrebbe meno l’aggressività. Vecino però mi è sempre piaciuto, perché ha esperienza, non si fa intimorire da uno stadio caldo, mi fido molto anche di lui. Se mi chiedi di scegliere tra Vlahovic e Catellanos a oggi scelgo il giocatore Serbo, nonostante non mi faccia impazzire. Sulla carta la Lazio è superiore alla Juve, ma le maglie e i nomi spesso ingannano, giocare contro una squadra come la Juventus è sempre difficile ».