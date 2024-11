Pisacane: «Abbiamo affrontato alla grande la seconda della classe, in un match che nascondeva molte insidie»

Pisacane, il tecnico sardo al termine della partita pareggiata con la Lazio rilascia queste parole analizzando a caldo la gara

PAROLE – Faccio i complimenti ai ragazzi perché era una partita che nascondeva più di un’insidia, sapevamo che loro venivano qua con grande rispetto nei nostri confronti. Parliamo della seconda in classifica, il nostro percorso di crescita passa anche da questo tipo di atteggiamento, capendo e leggendo le gare. I ragazzi hanno dato continuità ai risultati e stanno crescendo di giorno in giorno. La scelta di Trepy titolare? Yael è fresco, avevo bisogno di un giocatore che potesse sacrificarsi per la squadra, Vinciguerra aveva bisogno di rifiatare perché il campionato è lungo. Abbiamo perso per infortunio Achour e Malfitano, staranno fuori qualche settimana, ma chi c’era oggi ha dimostrato di non far rimpiangere le assenze. Arba oggi non è partito dall’inizio per strategia, volevo un giocatore meno abile nel palleggio ma più abile nel duello come Grandu. Entrambi hanno fatto la loro parte e hanno limitato bene il loro quinto, Milani, che è l’esterno migliore del campionato per assist e tocchi in area di rigore. Ora ci attende il Milan, un’altra squadra costruita per fare un campionato importantissimo. In queste partite abbiamo lavorato e imparato tanto, siamo pronti ad andare a Milano con umiltà e sacrifico, mettendoci ognuno a disposizione dell’altro e cercando sempre di dire la nostra