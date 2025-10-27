Pisa Lazio: ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su Dazn! E' un giocatore che ha vestito quella maglia...

Pisa Lazio: la sfida di campionato su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico dell’ex biancoceleste Brocchi

La Lazio ha già messo alle spalle la prestigiosa vittoria contro la Juventus e concentra ora tutte le energie sulla prossima sfida di campionato. I biancocelesti saranno impegnati contro il Pisa in occasione della nona giornata, un turno infrasettimanale che promette emozioni e spettacolo.

L’incontro è in programma giovedì 30 ottobre allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, impianto che si prepara ad accogliere una sfida dal grande fascino. La squadra di casa cercherà di sfruttare il fattore campo, mentre la Lazio punterà a dare continuità ai risultati positivi.

Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 e l’evento sarà trasmesso in diretta su Dazn. A guidare la telecronaca ci sarà Riccardo Mancini, affiancato dal commento tecnico di Cristian Brocchi, per raccontare ogni dettaglio di una partita che si preannuncia intensa.

