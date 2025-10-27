Pisa Lazio, è già tempo di campionato! Sarri studia l’undici per il turno infrasettimanale. Le probabili formazioni per il match

Pisa Lazio, è già tempo di campionato! Sarri di nuovo a lavoro per comporre il nuovo undici biancoceleste in vista per il turno infrasettimanale

Dopo la grande vittoria contro la Juventus, la Lazio si prepara per il turno infrasettimanale di Serie A, dove affronterà il Pisa in trasferta. Il match si disputerà giovedì, e Maurizio Sarri dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave, tra cui Nuno Tavares, Cancellieri, Castellanos, Rovella, oltre ai fuori lista Dele-Bashiru e Gigot.

Tuttavia, Sarri può contare sul ritorno di Marusic e Pellegrini, che sono regolarmente a disposizione e potrebbero partire titolari. Se Lazzari dovesse non essere disponibile, Marusic potrebbe spostarsi a sinistra, mentre la coppia di difensori centrali composta da Gila e Romagnoli sarà confermata. In porta ci sarà Provedel.

A centrocampo, la formazione non dovrebbe subire modifiche, con Guendouzi, Cataldi e Basic a formare il trio centrale. In attacco, il tridente dovrebbe essere composto da Isaksen e Zaccagni sulle fasce, con Dia al centro. Vecino, Noslin e Pedro sono pronti a subentrare durante la partita.

Il Pisa, allenato da Gilardino, schiererà il seguente 3-4-2-1, con Semper in porta, una difesa composta da Caracciolo, Calabresi e Canestrelli, e il pericoloso Nzola in attacco. La Lazio è pronta a sfruttare la sua forma positiva per portare a casa i tre punti e continuare la sua corsa in campionato.

Formazioni previste:

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Bonfanti, Akinsanmiro, Aebischer, Touré; Tramoni, Meister; Nzola.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro.

All.: Sarri