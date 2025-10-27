 Pisa Lazio, Sarri studia l'undici per il 9° turno
Connect with us

News

Pisa Lazio, è già tempo di campionato! Sarri studia l'undici per il turno infrasettimanale. Le probabili formazioni per il match

News

Lazio, cosa bisogna fare per avere più continuità. Ecco una soluzione

News

Esonero Tudor, il tecnico ufficialmente sollevato dall'incarico di allenatore della Juventus: tra i suoi possibili sostituti spunta anche il nome di un ex Lazio! Ecco chi è

News

Lazio Juve, Mattei avverte: «Isaksen li ha fatti impazzire! Si può cambiare la stagione se arrivano questi risultati. I bianconeri dovevano finire in 9...»

News

Lazio Juventus, arriva la decisione dell'Aia su Colombo! L'arbitro sarà fermato dopo la performance del match dell'Olimpico

News

Pisa Lazio, è già tempo di campionato! Sarri studia l’undici per il turno infrasettimanale. Le probabili formazioni per il match

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Napoli-Lazio serie A
Db Napoli 02/09/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Pisa Lazio, è già tempo di campionato! Sarri di nuovo a lavoro per comporre il nuovo undici biancoceleste in vista per il turno infrasettimanale

Dopo la grande vittoria contro la Juventus, la Lazio si prepara per il turno infrasettimanale di Serie A, dove affronterà il Pisa in trasferta. Il match si disputerà giovedì, e Maurizio Sarri dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave, tra cui Nuno Tavares, Cancellieri, Castellanos, Rovella, oltre ai fuori lista Dele-Bashiru e Gigot.

Tuttavia, Sarri può contare sul ritorno di Marusic e Pellegrini, che sono regolarmente a disposizione e potrebbero partire titolari. Se Lazzari dovesse non essere disponibile, Marusic potrebbe spostarsi a sinistra, mentre la coppia di difensori centrali composta da Gila e Romagnoli sarà confermata. In porta ci sarà Provedel.

A centrocampo, la formazione non dovrebbe subire modifiche, con Guendouzi, Cataldi e Basic a formare il trio centrale. In attacco, il tridente dovrebbe essere composto da Isaksen e Zaccagni sulle fasce, con Dia al centro. Vecino, Noslin e Pedro sono pronti a subentrare durante la partita.

Il Pisa, allenato da Gilardino, schiererà il seguente 3-4-2-1, con Semper in porta, una difesa composta da Caracciolo, Calabresi e Canestrelli, e il pericoloso Nzola in attacco. La Lazio è pronta a sfruttare la sua forma positiva per portare a casa i tre punti e continuare la sua corsa in campionato.

Formazioni previste:

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Bonfanti, Akinsanmiro, Aebischer, Touré; Tramoni, Meister; Nzola.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro.
All.: Sarri

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.