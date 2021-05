Pirlo confermato in panchina: la decisione della Juventus sul tecnico

Andrea Pirlo confermato in panchina per la gara contro il Sassuolo: ecco quanto filtra dalla Continassa sul tecnico

Andrea Pirlo è stato confermato per la gara contro il Sassuolo. Dopo il summit alla Continassa per decidere sul suo futuro, non è arrivato nessun esonero per lui verso la gara di mercoledì come riportato da Sky Sport. Ecco le ultime notizie.

«Valutazioni immediate dopo la sconfitta contro il Milan e si è pensato anche all’esonero. Un giorno importante ma la dirigenza ha deciso di confermare Pirlo anche per l’immediatezza della gara contro il Sassuolo».