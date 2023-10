Pioli a Dazn: «L’errore è stato concedere il primo gol. Leao e Giroud? Ecco cos’è successo». Le parole del tecnico rossonero post gara

Stefano Pioli a DAZN dopo Napoli-Milan.

DAL VANTAGGIO A RISCHIARE DI PERDERLA – «Se avessimo perso anche questa partita avremmo parlato di momento sfortunato… L’errore è concedere il primo gol, perché abbiamo rimesso in partita un avversario contro cui avevamo fatto meglio noi. Per quello che abbiamo creato oggi due gol sono troppo pochi. La prestazione c’è stata, uscire solo con un punto è un dispiacere».

CAMBI GIROUD E LEAO – «Avevamo bisogno di energie fresche, era la terza partita in settimana, ho fatto entrare due giocatori che sono entrati bene. I cambi si fanno per migliorare la squadra, se Leao chiede spiegazioni gliele darò».

AMAREZZA PER IL PARI – «Sì, quando vai in doppio vantaggio devi portare a casa la partita. Non dovevamo concedere quell’occasione lì, poi la squadra avversaria prende coraggio. Abbiamo creato anche nel secondo tempo, poi anche loro hanno avuto le loro occasioni».

PRESSING – «Quando Olivier usciva forte, Rafa o Christian doveva stringere per chiudere palla sul difensore centrale. Abbiamo fatto una fase difensiva con compattezza, con aggressività, concedendo il giusto a una squadra che ha tanta qualità».