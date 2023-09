Pioli a Dazn: «L’abbiamo preparata per andare in profondità e palleggiare meno, e abbiamo meritato di vincere»

Pioli, il tecnico rossonero ha parlato ai microfoni di Dazn della vittoria di oggi contro la Lazio al termine della partita

CRESCITA COSTANTE NELLA PARTITA – «Onestamente l’avevamo preparata per palleggiare meno dentro al campo e andare più in profondità. Qualche volte nel primo tempo l’abbiamo forzata troppo, nel secondo siamo stati più compatti, energici. A livello di energia, voglia abbiamo giocato a livello superiore, non è facile farlo ogni tre giorni. I ragazzi sono vogliosi, abbiamo vinto con ampio merito».

COSA HA DETTO AD ADLI – «Era la prima partita che giocava a San Siro, un pochettino si è visto. Doveva essere più intraprendente, dovevamo anche cercarlo di più. Sta crescendo tanto, è diventato un titolare nel Milan, sono contento per lui ha lavorato tanto per arrivare qua».

MUSAH – «Nel primo tempo con palla a Calabria, sia Pulisic sia Loftus-Cheek lavoravano corto quindi chi riceveva palla era facilmente marcabile. Musah ha più inserimento, ha tanta gamba, corsa, e questo ha favorito Pulisic perché gli ha portato via il raddoppio. Yunus sta crescendo tanto, lo vorrei più disciplinato quando abbiamo la palla».

REIJNDERS REGISTA QUANDO E’ USCITO ADLI – «Yunus può giocare davanti alla difesa, ma le sue caratteristiche sono più da mezz’ala box to box. Reijnders era più stanco, poi ha una grande gestione della palla».

LOFTUS-CHEEK – «Sì, problema al pube, più alto verso la zona addominale. Speriamo non sia niente di grave. Gli infortuni arrivano sempre quando i giocatori stanno bene».

COSTRUZIONE DAL BASSO – «Siamo una squadra che vuole palleggiare di più. Abbiamo alzato le mezze ali, come strategia ci stava palleggiare meno e non sempre lo abbiamo fatto coi tempi giusti».

PAROLE A KJAER DOPO IL GOL DI PULISIC – «C’era una situazione sull’esterno in cui Calabria ha forzato l’uscito su Hysaj. Simon mi ha detto che era nella posizione giusta per fare la scalata».

PAROLE A GIROID DOPO IL GOL DI OKAFOR – «Gli ho fatto i complimenti, non ha fatto gol ma era felice. Giroud titolare col Dortmund? Più dubbi ho meglio è. Ho tanta fiducia anche in Jovic».

BORUSSIA DORTMUND – «L’ho visto in difficoltà col Psg, più per merito del Psg. In casa hanno energie, intensità, qualità davanti. Sono intensi, uniscono fisicità e intensità alla qualità dei giocatori offensivi. Ci prepareremo per contrapporci bene. Non sarà decisiva per il girone ma importante sì».