Il dottor Pino Capua ricorda D’Amico: la sua commozione

Pino Capua, dottore e amico intimo di Vincenzo D’Amico, ha ricordato con commozione l’ex Lazio scomparso ieri

Dalle colonne della consueta Rassegna Stampa di Radiosei, il dottor Pino Capua ha voluto ricordare Vincenzo D’Amico, ex Lazio:

«Ho perso un fratello, una persona meravigliosa, gli ultimi vent’anni siamo stati a stretto contatto, quasi quotidianamente. Condividevamo tantissime cose, per me suo figlio Matteo è come un figlioccio, potete immaginare quanto dolore e quanta sofferenza abbia provato negli ultimi tempi. Abbiamo sperato in un miracolo, ma era impossibile, anche dal punto di vista medico. È andato via troppo presto».