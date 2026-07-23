Calciomercato
Pinamonti accostato alla Lazio: «Orgoglioso della mia carriera! Voci di mercato? Non mi influenzano»
Il giocatore neroverde Andrea Pinamonti, accostato alla Lazio, si è espresso sulle voci di mercato che lo riguardano
Tra i possibili rinforzi in attacco della Lazio per Gennaro Gattuso figura anche Andrea Pinamonti, attaccante attualmente in forza al Sassuolo. La pista, tuttavia, non è mai stata approfondita a causa delle elevate richieste economiche del club neroverde. Nel frattempo, il giocatore ha rilasciato una lunga intervista per l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parlando anche di mercato e del proprio futuro, confermando l’interesse dei club ma senza definire ancora alcuna scelta definitiva. Le sue dichiarazioni:
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Romagnoli e l’interesse per Markmann
«Le voci di mercato? Ormai sono una costante da anni. Non le seguo e non mi influenzano né in positivo né in negativo. Certo, fa sempre piacere sentire il proprio nome associato a club importanti. Quando ho lasciato l’Inter, si parlava di tante opzioni, ma non dell’Empoli, e poi è andata come sappiamo. È normale desiderare di approdare a una squadra di vertice, perché lo sport è fatto di ambizioni e nessuno si accontenta. Questo non significa che non sia soddisfatto: sono orgoglioso della mia carriera e voglio continuare a fare passi avanti, raggiungendo nuovi traguardi».
News
Dominguez Lazio, capitolo secondo: in arrivo la nuova mossa biancoceleste. Il punto
Dominguez Lazio, assalto rinnovato al giocatore: la strategia del club capitolino e i nodi da sciogliere Il calciomercato della Lazio...
Mercato Lazio, l’ostacolo economico per Moreno: smentite sul difensore, le ultime
Mercato Lazio, stop per Matias Moreno: i costi spaventano i biancocelesti. L’analisi della situazione Il calciomercato estivo della Lazio non...
Fiorentina su Cancellieri: contatti caldi con gli agenti, il colpo prende forma
Retroscena Cancellieri Fiorentina: fiammata viola, avviati i dialoghi decisivi con gli agenti. Cosa filtra Il calciomercato estivo della Fiorentina si...