Pinamonti accostato alla Lazio: «Orgoglioso della mia carriera! Voci di mercato? Non mi influenzano»

Il giocatore neroverde Andrea Pinamonti, accostato alla Lazio, si è espresso sulle voci di mercato che lo riguardano

Tra i possibili rinforzi in attacco della Lazio per Gennaro Gattuso figura anche Andrea Pinamonti, attaccante attualmente in forza al Sassuolo. La pista, tuttavia, non è mai stata approfondita a causa delle elevate richieste economiche del club neroverde. Nel frattempo, il giocatore ha rilasciato una lunga intervista per l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parlando anche di mercato e del proprio futuro, confermando l’interesse dei club ma senza definire ancora alcuna scelta definitiva. Le sue dichiarazioni:

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«Le voci di mercato? Ormai sono una costante da anni. Non le seguo e non mi influenzano né in positivo né in negativo. Certo, fa sempre piacere sentire il proprio nome associato a club importanti. Quando ho lasciato l’Inter, si parlava di tante opzioni, ma non dell’Empoli, e poi è andata come sappiamo. È normale desiderare di approdare a una squadra di vertice, perché lo sport è fatto di ambizioni e nessuno si accontenta. Questo non significa che non sia soddisfatto: sono orgoglioso della mia carriera e voglio continuare a fare passi avanti, raggiungendo nuovi traguardi».