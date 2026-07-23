Mercato Lazio, l’ostacolo economico per Moreno: smentite sul difensore, le ultime

Mercato Lazio, stop per Matias Moreno: i costi spaventano i biancocelesti. L’analisi della situazione

Il calciomercato estivo della Lazio non conosce sosta e si concentra con particolare urgenza sul reparto arretrato. Nonostante il recente e inatteso reintegro in rosa di Alessio Romagnoli, la dirigenza e lo staff tecnico concordano sulla necessità assoluta di regalare un ulteriore centrale difensivo di spessore al tecnico Gennaro Gattuso per affrontare al meglio la lunga e impegnativa stagione. Le manovre della società biancoceleste entrano nel vivo, ma le piste seguite subiscono improvvise accelerazioni e brusche frenate, delineando scenari di mercato in continua evoluzione per la retroguardia capitolina.

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I contatti smentiti per Matias Moreno in casa Lazio

Tra i profili accostati con insistenza nelle ultime settimane al club laziale non figura concretamente quello di Matias Moreno. Come confermato e svelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, arrivano infatti secche smentite direttamente da Firenze in merito a presunti contatti o trattative avanzate per il difensore argentino. A frenare ulteriormente qualsiasi discorso contribuisce una valutazione economica ritenuta particolarmente elevata, con un prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 10 o 15 milioni di euro, cifra che allontana sensibilmente il centrale dalle idee immediate degli uomini mercato biancocelesti.

La pista alternativa Comuzzo per la difesa della Lazio

Archiviata la pista che porta all’argentino, la dirigenza della Lazio valuta con maggiore interesse soluzioni alternative presenti nel panorama nazionale. Si registra infatti un’apertura importante per quanto riguarda i discorsi relativi a Comuzzo. Il giovane difensore centrale rappresenta attualmente un’alternativa di assoluto affidamento per il club, pronto a essere approfondito qualora le condizioni economiche e la formula giusta dovessero incastrarsi perfettamente per rinforzare il campo d’azione a disposizione di Gennaro Gattuso.