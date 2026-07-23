Dominguez Lazio, capitolo secondo: in arrivo la nuova mossa biancoceleste. Il punto

Dominguez Lazio, assalto rinnovato al giocatore: la strategia del club capitolino e i nodi da sciogliere

Il calciomercato della Lazio entra nella fase più calda della stagione estiva, con la dirigenza capitolina attentamente concentrata sulle prossime mosse per puntellare la rosa a disposizione. Mentre le attuali attenzioni della Dinamo Zagabria sono inevitabilmente rivolte ai delicati impegni dei preliminari di Champions League, il club biancoceleste si prepara a sferrare l’attacco decisivo per rinforzare il reparto difensivo. Le strategie laziali non cambiano e mantengono una priorità assoluta ben definita per la retroguardia.

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Il nome di Sergi Dominguez in cima alla lista della Lazio

Il grande obiettivo della sessione estiva per la difesa della Lazio risponde saldamente al profilo di Sergi Dominguez. Il giovane centrale difensivo rappresenta fin dal primo giorno la primissima scelta fortemente voluta dall’allenatore Gennaro Gattuso, che vede in lui il tassello ideale per completare lo scacchiere arretrato. Nonostante gli impegni europei della Dinamo Zagabria abbiano momentaneamente congelato i dialoghi diretti, il club italiano è pronto a tornare a bussare con decisione alla porta dei croati non appena si sarà concluso questo primo turno continentale.

La strategia della Lazio per Sergi Dominguez

La linea guida tracciata dalla dirigenza biancoceleste appare estremamente chiara e orientata a un unico grande traguardo sul campo delle trattative. La priorità assoluta rimane la chiusura positiva per Sergi Dominguez, ritenuto l’investimento perfetto sia per il presente che per il futuro del club. Soltanto nel caso in cui la trattativa con la Dinamo Zagabria dovesse registrare un clamoroso esito negativo, allora gli uomini mercato della Lazio volterebbero pagina per virare con decisione su profili alternativi già monitorati con attenzione.