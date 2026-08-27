Hanno Detto
Cucchi: «Pinamonti ottima soluzione per la Lazio. Lotito? La speranza che passi la mano dipende dai risultati»
Riccardo Cucchi, noto giornalista e tifoso biancoceleste, ha commentato l’acquisto di Pinamonti dal Sassuolo
La sessione estiva regala nuovi spunti di riflessione in casa Lazio. Tra acquisti di peso e dinamiche societarie sempre incandescenti, le ultime mosse del club capitolino continuano a far discutere tifosi e addetti ai lavori.
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Sutalo, l’ufficialità di Pinamonti e molto altro
Calciomercato Lazio: il giudizio sul nuovo centravanti
A prendere la parola è stato la celebre voce del giornalismo sportivo Riccardo Cucchi, che attraverso un post condiviso sul proprio profilo X ha promosso a pieni voti l’arrivo dell’ultimo rinforzo per il reparto avanzato di mister Gattuso:
«Sono davvero convinto che Pinamonti sia un’ottima soluzione per la Lazio. È un centravanti quasi sempre in doppia cifra che lavora per la squadra».
Calciomercato Lazio: l’analisi sulle prospettive di Pinamonti
L’innesto del centravanti garantisce solidità e senso del gol a un attacco chiamato a riscattarsi. Il profilo dell’ex Sassuolo risponde alle esigenze tattiche della squadra, offrendo non solo un bottino di reti costante ma anche tanta generosità nella manovra collettiva.
Calciomercato Lazio: il nodo societario e il futuro di Lotito
Oltre agli aspetti di campo, il commento di Cucchi ha toccato un tema particolarmente delicato per l’ambiente romano: la gestione del presidente Claudio Lotito e il desiderio di un cambio di guardia al vertice della società.
«La speranza che Lotito passi la mano, per quanto mi riguarda, va di pari passo con la speranza di buoni risultati sul campo».
News
Adesso è ufficiale: Artistico nuovo giocatore del Padova! Il comunicato della Lazio
Adesso è ufficiale: Gabriele Artistico passa a titolo definitivo al Padova. L’annuncio arriva mediante un comunicato della Lazio Il calciomercato...
Frattesi può essere l’ago della bilancia della stagione della Lazio? L’analisi tatticca
Davide Frattesi ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con la Lazio: il centrocampista può diventare uno dei...
Ratkov verso l’addio alla Lazio: un investimento fallito che palesa le colpe della società
Petar Ratkov può lasciare la Lazio dopo una parentesi complicata: l’arrivo di Pinamonti riduce ulteriormente gli spazi per il centravanti...