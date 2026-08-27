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Cucchi: «Pinamonti ottima soluzione per la Lazio. Lotito? La speranza che passi la mano dipende dai risultati»

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Riccardo Cucchi, noto giornalista e tifoso biancoceleste, ha commentato l’acquisto di Pinamonti dal Sassuolo

La sessione estiva regala nuovi spunti di riflessione in casa Lazio. Tra acquisti di peso e dinamiche societarie sempre incandescenti, le ultime mosse del club capitolino continuano a far discutere tifosi e addetti ai lavori.

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Calciomercato Lazio: il giudizio sul nuovo centravanti

A prendere la parola è stato la celebre voce del giornalismo sportivo Riccardo Cucchi, che attraverso un post condiviso sul proprio profilo X ha promosso a pieni voti l’arrivo dell’ultimo rinforzo per il reparto avanzato di mister Gattuso:

«Sono davvero convinto che Pinamonti sia un’ottima soluzione per la Lazio. È un centravanti quasi sempre in doppia cifra che lavora per la squadra».

Calciomercato Lazio: l’analisi sulle prospettive di Pinamonti

L’innesto del centravanti garantisce solidità e senso del gol a un attacco chiamato a riscattarsi. Il profilo dell’ex Sassuolo risponde alle esigenze tattiche della squadra, offrendo non solo un bottino di reti costante ma anche tanta generosità nella manovra collettiva.

Calciomercato Lazio: il nodo societario e il futuro di Lotito

Oltre agli aspetti di campo, il commento di Cucchi ha toccato un tema particolarmente delicato per l’ambiente romano: la gestione del presidente Claudio Lotito e il desiderio di un cambio di guardia al vertice della società.

«La speranza che Lotito passi la mano, per quanto mi riguarda, va di pari passo con la speranza di buoni risultati sul campo».

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