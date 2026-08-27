Frattesi può essere l’ago della bilancia della stagione della Lazio? L’analisi tatticca

Davide Frattesi ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con la Lazio: il centrocampista può diventare uno dei trascinatori della squadra di Gennaro Gattuso

La Lazio ha scelto Davide Frattesi per aggiungere dinamismo, inserimenti e qualità offensiva al proprio centrocampo. Dopo alcune stagioni vissute senza riuscire a conquistare definitivamente un ruolo da protagonista con l’Inter, il classe 1999 ha accettato la nuova sfida biancoceleste con la voglia di tornare al centro di un progetto tecnico.

L’impatto è stato immediato. Alla prima giornata, nella delicata trasferta del Dall’Ara contro il Bologna, Frattesi è entrato dalla panchina e ha realizzato il gol decisivo per la vittoria per 0-1. Un segnale importante per Gennaro Gattuso, che potrebbe aver trovato nel centrocampista ex Sassuolo uno degli uomini capaci di spostare gli equilibri durante la stagione.

Frattesi, gli inserimenti possono diventare un’arma decisiva

La principale caratteristica di Frattesi è la capacità di attaccare gli spazi senza pallone. Il centrocampista legge con grande efficacia i movimenti della difesa avversaria e riesce spesso a presentarsi in zona gol con i tempi di un vero attaccante aggiunto.

Proprio questa qualità lo rende particolarmente difficile da contenere. Partendo da mezzala, il nuovo giocatore della Lazio può occupare improvvisamente l’area di rigore, sfruttando i movimenti dei compagni offensivi per inserirsi alle loro spalle.

Non a caso, anche nelle precedenti esperienze, una parte significativa della sua pericolosità è arrivata proprio attraverso gli inserimenti centrali.

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Frattesi, mezzala o trequartista: tante soluzioni per Gattuso

La duttilità rappresenta un altro elemento prezioso nel repertorio di Frattesi. Il ruolo naturale resta quello della mezzala, posizione dalla quale può sprigionare al meglio corsa e capacità d’inserimento, ma il classe ’99 può essere utilizzato anche qualche metro più avanti.

In determinate situazioni Gattuso potrebbe infatti impiegarlo da trequartista o comunque concedergli maggiore libertà di movimento alle spalle degli attaccanti.

La sua capacità di interpretare più zone del campo permette alla Lazio di cambiare assetto anche durante la stessa partita, senza necessariamente effettuare sostituzioni.

Intensità e transizioni per cambiare ritmo alle partite

Il bagaglio tecnico e atletico di Frattesi comprende numerose caratteristiche tipiche del centrocampista moderno. È particolarmente efficace nelle transizioni, possiede una buona progressione palla al piede e riesce a trasformare rapidamente un recupero difensivo in un’azione offensiva.

A questo aggiunge la capacità di calciare dalla distanza, discreta qualità nella gestione del pallone e una notevole disponibilità nei ripiegamenti difensivi.

La sua intensità può diventare fondamentale soprattutto nelle partite bloccate, quando alla Lazio servirà un giocatore capace di rompere le linee avversarie attraverso una corsa o un inserimento improvviso.

Frattesi può diventare il trascinatore della nuova stagione

Dopo una stagione complicata, la Lazio ha bisogno anche di giocatori in grado di assumersi responsabilità. Frattesi sembra avere caratteristiche e motivazioni per diventare uno dei punti di riferimento della squadra.

Il gol realizzato contro il Bologna rappresenta soltanto il primo segnale, ma conferma immediatamente una delle qualità che hanno sempre contraddistinto il centrocampista: la capacità di incidere negli ultimi metri.

Per Gattuso potrebbe quindi essere molto più di un semplice rinforzo. Se riuscirà a trovare continuità e centralità, Davide Frattesi può diventare uno degli uomini capaci di determinare in positivo la stagione della Lazio, aggiungendo gol, intensità e imprevedibilità a un centrocampo chiamato a cambiare marcia.

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