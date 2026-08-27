Lo scenario Icardi resta aperto post Pinamonti? Il possibile ritorno di fiamma

Pinamonti chiude il mercato o c’è ancora spazio per Icardi? Cosa filtra sul grande sogno in attacco per la Lazio

L’arrivo di Andrea Pinamonti ha dato alla Lazio un nuovo riferimento offensivo e, sulla carta, potrebbe rappresentare l’ultimo movimento del club nel reparto avanzato. Le ultimissime ore di mercato, però, possono sempre riservare sorprese e il nome di Mauro Icardi continua a essere accostato, almeno sul piano dello scenario, ai biancocelesti.

Il centravanti argentino era stato contattato direttamente dal presidente Claudio Lotito, che avrebbe provato a convincerlo con una proposta triennale da circa 3 milioni di euro a stagione. In quel momento Icardi avrebbe però detto no alla Lazio, soprattutto per l’assenza di una competizione europea e per i dubbi sulla competitività della rosa.

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Cosa potrebbe cambiare per Icardi

Lo scenario, tuttavia, oggi presenta alcuni elementi differenti. La Lazio ha inserito in rosa Davide Frattesi, Josip Sutalo e soprattutto Pinamonti, aumentando qualità e profondità dell’organico a disposizione di Gennaro Gattuso. Anche il successo ottenuto all’esordio contro il Bologna può rappresentare un ulteriore elemento positivo per il progetto biancoceleste.

C’è poi un altro aspetto da considerare: Icardi è ancora svincolato e non ha quindi trovato una nuova squadra. L’argentino ha più volte manifestato il desiderio di tornare a giocare in Serie A e, con il mercato ormai alle battute finali, la situazione potrebbe diventare interessante qualora maturassero le condizioni giuste.

In casa Lazio servirebbero prima delle uscite

Per trasformare questo scenario in una vera operazione, però, la società capitolina dovrebbe prima liberare spazio nel reparto offensivo. Petar Ratkov è vicino al Siviglia, mentre anche Boulaye Dia e Loum Tchaouna potrebbero essere coinvolti nelle ultime dinamiche di mercato.

Al momento, dunque, non si può parlare di una trattativa concreta per Icardi. L’eventuale ritorno di fiamma dipenderebbe da una serie di incastri, a partire dalle uscite. Pinamonti rappresenta il nuovo centravanti della Lazio, ma nelle ultime ore della sessione estiva non è escluso che possa riemergere una pista che sembrava ormai tramontata.