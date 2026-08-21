Pinamonti torna di moda ma non è l’unico nome nella lista di Fabiani: anche Esposito rimane un obiettivo

Continua la ricerca della Lazio di un nuovo attaccante: il centravanti del Sassuolo Pinamonti resta un’opzione, ma la gerarchia non è ancora definita

La Lazio continua a muoversi per completare il reparto offensivo e tra i nomi che restano sul tavolo c’è quello di Andrea Pinamonti. La pista, però, va letta con cautela: secondo quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, l’attaccante non sarebbe infatti tecnicamente al primo posto della lista biancoceleste.

Il club aveva iniziato a muoversi sul giocatore già quasi due mesi fa, ma il fatto che l’operazione non sia stata chiusa finora rappresenta un indizio sulla posizione del centravanti nelle gerarchie di mercato e che sono stati vagliati diversi profili come quello di Icardi.

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Pinamonti resta un’opzione concreta per la Lazio

Il nome dell’ex Inter torna inevitabilmente d’attualità dopo gli ultimi sviluppi sul mercato offensivo della Lazio in quanto resta un profilo conosciuto e seguito, ma non va considerato al momento come la scelta principale della dirigenza.

Tra le alternative resta anche Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari che continua a essere monitorato dalla Lazio e rappresenta una soluzione differente per caratteristiche e formula dell’operazione, ma il suo nome resta presente nelle valutazioni biancocelesti.

Anche la Fiorentina è interessata a Pinamonti

Su Pinamonti si è mossa anche la Fiorentina, che avrebbe effettuato un sondaggio in attesa di chiarire definitivamente la situazione legata a Moise Kean che potrebbe lasciare la Toscana in direzione Como.

Il quadro resta quindi aperto: Pinamonti è una pista concreta ma non prioritaria, Esposito resta in lista e la Lazio continua a cercare la soluzione giusta per completare l’attacco ma potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di trovare l’intesa per il futuro centravanti biancoceleste.