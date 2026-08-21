Il Rennes piomba su Dia della Lazio: possibile svolta per il mercato in uscita

Il club francese ha messo nel mirino Dia: una sua partenza potrebbe incidere anche sulle prossime mosse offensive della Lazio

Nuova pista di mercato per Boulaye Dia, finito nel mirino del Rennes che, nelle ultime ore, avrebbe iniziato a muoversi concretamente sul suo profilo. Come riportato su X da Matteo Moretto, il club francese è interessato al centravanti biancoceleste e potrebbe diventare una soluzione da seguire con attenzione nelle prossime giornate.

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Dia, il Rennes si inserisce

Il futuro del senegalese resta uno dei dossier aperti a Formello in quanto la Lazio sta valutando possibili uscite nel reparto offensivo e l’interesse del Rennes può rappresentare una novità significativa, soprattutto se il club francese dovesse trasformare il gradimento in una proposta concreta.

Un’eventuale partenza di Dia avrebbe inevitabilmente conseguenze anche sulle strategie in entrata. Gennaro Gattuso continua infatti ad aspettare un nuovo attaccante e liberare spazio nel reparto potrebbe facilitare l’arrivo di un altro profilo. Tra i nomi seguiti restano diverse opzioni, con la società chiamata a trovare l’incastro giusto tra uscite e nuovi innesti.

Rennes rimane una pista da monitorare

La posizione di Dia entra quindi nuovamente al centro del mercato biancoceleste. Il Rennes ha manifestato interesse e ora bisognerà capire se arriveranno passi ulteriori.

Per la Lazio potrebbe trattarsi di una situazione importante da sbloccare, soprattutto considerando la volontà di completare l’attacco prima della chiusura della sessione estiva.