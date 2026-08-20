Calciomercato
Palmieri (ds Sassuolo): «Resta da vedere se Pinamonti partirà. Ad oggi nessuna offerta pervenuta»
Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha fatto chiarezza sulla possibile cessione di Pinamonti alla Lazio
Sessione di calciomercato decisamente delicata ed entrata ormai nella fase finale per la società biancoceleste. Dopo aver incassato il no per Bamba Dieng in virtù del mancato superamento dei test fisici e di fronte al congelamento della pista per Mauro Icardi, il club capitolino continua a monitorare con grande attenzione la strada che porta ad Andrea Pinamonti.
Mercato Lazio: la distanza tra le parti per Pinamonti
Nonostante i continui contatti delle ultime settimane tra le due dirigenze, l’operazione non accenna a sbloccarsi a causa della formula del trasferimento. La dirigenza sarda e quella laziale non hanno ancora trovato la quadra definitiva tra prestito con diritto o obbligo di riscatto, lasciando la trattativa per Pinamonti in una fase di momentaneo stallo.
Trattativa Lazio: le parole del ds Palmieri su Pinamonti
A fare chiarezza sullo stato reale delle negoziazioni ci ha pensato direttamente Francesco Palmieri. Il direttore sportivo del Sassuolo, intervenuto ai microfoni del TG Rai regionale, ha raffreddato gli entusiasmi sulla cessione della punta:
«Bisognerà valutare attentamente se Andrea Pinamonti lascerà il club. Continuo a leggere notizie sia sul suo addio sia su quello di Kristian Thorstvedt, ma la realtà è che sul nostro tavolo non sono ancora pervenute offerte finanziarie concrete».
Attacco Lazio: le alternative in vista del finale di mercato
Le dichiarazioni del dirigente neroverde confermano come non sia stato ancora piazzato l’affondo decisivo. Senza una proposta economica formale ed esplicita, la pista per portare Pinamonti alla corte della Lazio rischia di complicarsi ulteriormente negli ultimi giorni di trattative.
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