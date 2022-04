Collina ammette: «Da giovane mi stava simpatica la Lazio, però...»

Pierluigi Collina, famoso ex arbitro, ha svelato la sua simpatia giovanile per la Lazio e per Pino Wilson: le sue parole

Intervistato dal canale Youtube di CalciatoriBrutti, Pierluigi Collina ha ammesso la propria simpatia giovanile per la Lazio:

«L’arbitro in Serie A è un professionista. Quando avevo 14 anni se non avessi tifato per una squadra, voi mi chiedereste da dove vengo. Uno che ha un percorso così forte nel calcio, ma a 14 anni andava a vedere le mostre di farfalle, uno può dire ‘qualcosa non torna’. A 14 anni non puoi non tifare per una squadra. Quando diventi un professionista la tua squadra del cuore sei te stesso. La mia squadra preferita di quando avevo 14 anni non mi interessava se vinceva o perdeva. Sono nato e cresciuto a Bologna, la mia famiglia è bolognese. È normale che avevo una simpatia per i rossoblu da ragazzino, eppure ho arbitrato un play out tra Bologna e Parma per la Serie B. Da adolescente giocavo come libero. Mi piaceva Pino Wilson. Era un libero a quel tempo particolare. Bravissimo con i piedi, molto tecnico, personaggio, Ray-Ban gialli, era un ganzo. Mi era simpatico lui, mi era simpatica la Lazio. Eppure nelle prime otto partite in cui ho arbitrato la Lazio in Serie A non ha mai vinto. Per me era una squadra vestita d’azzurro. È come quando Nesta giocava contro la Lazio. Sei un professionista, difendi i colori che indossi e i miei erano quelli della divisa da arbitro».