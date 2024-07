Pieretti: «Stupito per la velocità con cui la Lazio si è mossa sul mercato. Ma…». L’opinione del giornalista

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Simone Pieretti si è espresso in merito al calciomercato della Lazio. Le sue parole.

MERCATO– «Stupito per la velocità con cui la Lazio si è mossa sul mercato. Sono altresì preoccupato perché ci si è mossi solo in fase offensiva, servono un paio di terzini e dei centrocampisti. Non avrei puntato solo sui giovani ma anche su giocatori più strutturati come Bonaventura e Bernardeschi. Giocatori di qualità ».

ITALIA– «Il problema non sono gli stranieri, ma la qualità. I cinque maggiori campionati europei hanno tanti stranieri di qualità. Ad anni di distanza ci rendiamo conto che quello fatto da Mancini è stato un vero e proprio miracolo. Ovviamente si dovrà ripartire dai settori giovanili, facendo attenzione soprattutto alle strutture. Lo scorso anni ad esempio, nella primavera della Lazio c’erano almeno due giocatori che potevano salire in prima squadra. La seconda squadra della Juventus sta portando risultati concreti. Questo però comporterebbe un costo per i club ».