Piccoli obiettivo concreto della Lazio, incontro decisivo con la Fiorentina

Piccoli Lazio, l’attaccante entra nei piani biancocelesti in modo decisivo! Il direttore sportivo Fabiani prova a trovare l’intesa con la Fiorentina

La Lazio continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Tra i profili finiti nelle valutazioni del club biancoceleste c’è anche Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina che piace alla società capitolina per caratteristiche, età e margini di crescita. L’interesse è concreto, ma la trattativa non si presenta semplice, soprattutto per la posizione del club viola.

La Fiorentina, infatti, ha investito una cifra importante per assicurarsi il giocatore, pagando circa 25 milioni di euro al Cagliari un anno fa. Per questo motivo, difficilmente il club toscano aprirà a una formula troppo leggera o poco vantaggiosa. La Lazio, invece, sta provando a capire se ci siano margini per costruire un’operazione sostenibile, compatibile con le proprie esigenze economiche.

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Piccoli Lazio, distanza sulla formula del trasferimento

Il punto centrale della trattativa riguarda la formula. La Lazio avrebbe inizialmente pensato a un prestito gratuito, al massimo con diritto di opzione, soluzione che permetterebbe al club biancoceleste di limitare l’impatto economico immediato dell’operazione. La Fiorentina, però, ragiona su basi diverse.

Considerato l’investimento fatto per Roberto Piccoli, il club viola potrebbe prendere in considerazione soltanto un prestito oneroso, evitando così una cessione temporanea senza garanzie economiche. Una posizione comprensibile, soprattutto alla luce del valore attribuito al giocatore e della volontà di non svalutare un asset importante della rosa.

Piccoli Lazio, Lotito chiamato a convincere la Fiorentina

In questo scenario, il ruolo di Claudio Lotito sarà determinante. Il presidente della Lazio dovrà provare a trovare un punto d’incontro con la Fiorentina, lavorando su una formula che possa soddisfare entrambe le società. Il nodo non riguarda soltanto il costo dell’operazione, ma anche le eventuali condizioni legate al riscatto, agli obblighi o ai bonus.

La sensazione è che la trattativa possa entrare in una fase più chiara nei prossimi giorni. È infatti previsto un incontro tra le parti che potrebbe risultare importante per capire se l’operazione possa davvero andare avanti oppure se resterà soltanto una pista complicata