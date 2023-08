Piccari non ha dubbi: «Rovella non partirà indietro nelle gerarchie, Sarri lo stima»

Piccari, il giornalista ha espresso il suo parere riguardo l’accostamento di Rovella alla Lazio non avendo dubbi riguardo il minutaggio

In queste ultime ore la Lazio dopo aver concluso il ritorno di Luca Pellegrini, sta lavorando con la Juventus per un altro arrivo ovvero quello di Rovella. Ma il giovane ex Monza come potrebbe inserirsi nello scacchiere di Sarri? Ai microfoni di TMW esprime il suo parere a riguardo il giornalista Marco Piccari

ROVELLA – È un pallino di Sarri e Lazio e Juve hanno già fatto l’operazione Pellegrini. Rovella nella Juve del prossimo anno che giocherà una partita a settimana troverà spazio? Io credo di no, visto che si parla di un altro centrocampista in entrata. Che faranno, lo ridanno in prestito, magari al Monza o si fa altro? Sarri davvero lo stima molto e con lui avrebbe molto spazio. E giocherebbe anche in Champions. Con Cataldi non partirebbe sfavorito, anzi