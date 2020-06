Calciomercato Lazio, Philipp Max in lista per la fascia sinistra

Lazio, Philpp Max è il nome nuovo per la corsia di sinistra: la società biancoceleste cerca una valid alternativa a Lulic

La Lazio lavora per la corsia di sinistra. Nonostante la rosa conti anche Jony, Durmisi (in prestito) e Lukaku, senza Lulic Inzaghi non ha alternative sicure a Lulic. Vista l’età del capitano e il problema alla caviglia, un rinforzo per la fascia è necessario.

Come riportato da Il Tempo, il ds Tare avrebbe aggiunto alla lista dei possibili acquisti anche il nome di Philpp Max. Il giocatore, laterale tedesco dell’Augusta, ha già messo a segno 7 reti e 7 assist; lo scorso anno è stato corteggiato sia dal Liverpool che da Barcellona e PSG.

Ha il contratto in scadenza nel 2022 e il cartellino è fissato tra i 15 e i 20 milioni: un investimento importante per il futuro.