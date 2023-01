Petrucci su Sarri: «Vice Immobile? Se arriva...»

Il giornalista di Sky Sport ha parlato della situazione mercato della Lazio e delle priorità di Maurizio Sarri. Ecco le sue parole

Matteo Petrucci, intervenuto a Lazio Style Radio, ha commentato lo scenario del mercato della squadra biancoceleste e le richieste espresse da Sarri

SU SARRI– «Ha chiesto il terzino sinistro. Vice Immobile? Se arriva bene altrimenti si può andare avanti anche così. Si tratta più di un’opportunità che di una priorità. A sinistra manca una rotazione visto che Sarri non vede molto Radu»

SU MILINKOVIC E LUIS ALBERTO– «Per Sarri la compatibilità di Luis e Milinkovic non è una prima scelta. Lo spagnolo però ha più volte manifestato la voglia di andare via, il che può essere un problema. Al contempo però le sue prestazioni non sembrano essere influenzate da questa situazione. Quando è in forma è un valore aggiunto. Qualora la prossima estate dovessero andare via entrambi la Lazio avrebbe una discreta somma da investire sul mercato per compensare queste perdite»