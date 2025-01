Petrucci Lazio: «L'emergenza infortuni è alle spalle; Ibrahimovic subito convocato e su Fagioli...»

Le parole di Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, sul calciomercato della Lazio, gli infortuni e il pareggio con il Como

Il giornalista di Sky Matteo Petrucci ha parlato ai microfoni di Radio Laziale di vari argomenti in tema Lazio, dal mercato al campionato: di seguito le sue parole.

EMERGENZA INFORTUNI – «L’emergenza è alle spalle, tornano gli squalificati mentre Patric e Vecino saranno out. Pedro torna in gruppo, Noslin sente ancora dolore ma credo che anche lui ci sarà».

IBRAHIMOVIC – «Fisicamente sta bene, avrà necessità di rodaggio ma finirà nelle rotazioni. Lo vedremo presto, sicuramente verrà convocato. La Lazio ha bisogno di ruotare di più i giocatori, ma ha bisogno di un mediano e secondo me lui può diventare una mezzala».

COMO – «Per me è un punto guadagnato, la Lazio era in emergenza e qualche giocatore è in riserva. Il pareggio sta stretto al Como, poi vedendo anche le altre che hanno pareggiato direi che è un buon punto».

BASIC E CASTROVILLI – «Ci si sta lavorando. Baroni ha lasciato intendere come l’ex Fiorentina sia ai margini. Se neanche con l’emergenza delle ultime gare ha trovato spazio, è evidente che non sia utile alla causa. Si sta provando a valutare con lui una rescissione di contratto. L’arrivo di ibrahimovic non chiude il mercato, la Lazio sta cercando un centrocampista. Vediamo se riuscirà a prenderlo».

FAGIOLI – «Non so se può essere un’operazione concreta, dipende anche dalla formula. I costi sono alti, come caratteristiche è quello che ti serve ma resta un’operazione molto difficile».