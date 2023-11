Petrucci a Sky: «Provedel? Sarri non vuole rinunciarci. Ma occhio anche al tridente d’attacco». Le parole del giornalista

Matteo Petrucci ai microfoni di Sky Sport si espresso sul possibile impiego di Provedel nella partita di oggi contro il Celtic. Poi il giornalista si è soffermato anche su altri punti della Lazio di Sarri. Le sue parole.

PAROLE– «La Lazio deve ritrovare continuità, dal momento che in Champions sta andando bene. Provedel? Sta meglio e sono in rialzo le sue possibilità di giocare dall’inizio. Ieri era molto debilitato, oggi ha raggiunto i suoi compagni a Formello. Sarri non vuole rinunciarci, lo stesso Provedel giocò un derby nella passata stagione dopo una febbre alta. Occhio anche al tridente d’attacco, l’unico certo del posto sembra Immobile ma sono in netto rialzo le quotazioni di Isaksen. L’esterno danese potrebbe giocare titolare al posto di una tra Pedro e Felipe Anderson. Grande assente della serata sarà ovviamente Zaccagni ».