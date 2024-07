Petrachi: «Tchaouna Lazio chiusa prima che arrivassi io. Fabiani? Abbiamo parlato di QUESTO». La RIVELAZIONE

Petrachi, il dirigente dei campani rilascia alcune dichiarazioni in merito alla chiusura della trattativa per Tchaouna

In occasione della conferenza che apre la stagione della Salernitana, ha parlato il neo dirigente dei campani Petrachi il quale parla di Tchaouna alla Lazio e non solo

PAROLE – L’operazione Tchaouna era stata già chiusa dal dottor Milan prima del mio arrivo. Con Fabiani ho parlato del mister, visto che aveva un contratto in essere con loro. Mi ha aiutato a tesserarlo il prima possibile. Se lì c’è qualche giocatore che a me piace, lo prenderò. Ma, sotto questo punto di vista, sono una persona libera e non ho situazioni per cui devo qualcosa a qualcuno. Stesso discorso per gli agenti. André Anderson? Il mercato lo faccio io, ovviamente. Non sentirete mai nomi dal sottoscritto perché altrimenti qualcuno ce lo toglie. Speriamo non accada con Anderson