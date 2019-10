Dal Pescara alla Nazionale: Immobile ritrova Insigne e Verratti – FOTO

Insieme da titolari in Nazionale così come ai tempi del Pescara: ecco come sono cambiati Immobile, Insigne e Verratti

Lanciati nel calcio che conta da Zeman ai tempi del Pescara, ne hanno fatta di strada in questi anni. Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti vicini al momento della foto di gruppo prima di Italia-Grecia, come i bei vecchi tempi. I tre colleghi amici sono stati schierati titolari dal c.t. Mancini, per molti è stato un nostalgico ritorno al passato. Ecco di seguito la foto che sta circolando sui social, dove vengono mostrati i segni del cambiamento rispetto al periodo in Abruzzo: