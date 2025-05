Pepe Reina Lazio, il Club celebra l’addio al calcio del proprio ex estremo difensore: il saluto sui social – FOTO

Pepe Reina Lazio, il saluto del Club al proprio ex portiere sui social: ecco la dedica e l’omaggio finale allo spagnolo

Pepe Reina Lazio, è stata una storia durata due anni e mezzo e che tutt’ora è ricordata con affetto da entrambe le parti. Per questa ragione il Club capitolino ha voluto dedicare un post sui social per celebrare l’addio al calcio al proprio ex estremo difensore attualmente in forza al Como. Le parole del Club sui social:

«Tanti auguri per la tua pensione, Pepote».