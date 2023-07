Pellegrini torna alla Lazio? Lotito non convinto prepara l’assalto per un altro terzino. La Juve apre ma il presidente…

Sarri continua a chiedere Luca Pellegrini al calciomercato Lazio perché l’ha allenato e l’ha indottrinato. Pellegrini è corteggiato dal Nizza, è stato sondato dal Milan a caccia di un terzino in più. La Juve ha aperto al prestito e sarebbe disposta a coprire metà ingaggio del giocatore (3 milioni totali). Lotito aveva interrotto i contatti con i bianconeri a giugno, non li ha mai riaperti. Non è convinto del suo ritorno. Pellegrini ieri ha posta- to questo messaggio: «Il tempo è galantuomo».

S’aspettava che Lotito lo chiamasse e chiudesse? E’ stata rilanciata la candidatura di Mario Rui. E’ in scadenza nel 2025 con il Napoli, a breve il suo manager Giuffredi incontrerà De Laurentiis per parlare del rinnovo di un anno. Non è da escludere che Lotito tenti l’assalto. Giuffredi è stato nel ritiro di Auronzo domenica scorsa e ha trattato il rinnovo di Zaccagni con Lotito. Si è parlato anche di Mario Rui. Sarri vuole Pellegrini perché l’ha allenato, conosce bene anche Mario Rui.