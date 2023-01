Pellegrini si dichiara tifoso Lazio: è pronto a tagliarsi l’ingaggio pur di approdare subito alla corte di Sarri

Come riporta Il Corriere dello Sport siamo a poche ore dal gong delle 20 e come in tanti finali di mercato invernale può succedere tutto e niente. Pellegrini spinge più che può, vuole lasciare l’Eintracht Francoforte, è disposto a ridursi l’ingaggio pur di giocare nella Lazio.

Guadagna 3 milioni netti, metà stipendio fino a giugno lo copre la Juve, proprietaria del cartellino, il trattamento di favore lo sta già riconoscendo all’Eintracht, lo riconoscerebbe alla Lazio. Il prestito di Pellegrini avrebbe una durata di un anno e mezzo, fino al 2024. Lazio e Juve, in caso di riuscita dell’operazione, dovrebbero fissare il prezzo di riscatto. Pellegrini si dichiara tifoso della Lazio, è una rivelazione rimasta ignota negli anni vissuti alla Roma.