Pellegrini su De Rossi: «Ho la fortuna di averlo avuto sia come compagno e ora come allenatore»

Al termine della partita vinta dalla Roma contro il Sassuolo, Lorenzo Pellegrini ai microfoni di Dazn esprime cosi la sua gioia per la vittoria, soffermandosi su De Rossi

PAROLE – Penso sia anche giusto per una squadra che vuole migliorarsi e stare lì in alto, sapevamo che oggi dovevamo vincere a tutti i costi, a Firenze per come si erano messe le cose era importante non perder. Oggi abbiamo fatto il nostro, sono tre punti molto importanti

DE ROSSI – C’è tanta stima, Daniele per me è sempre stato un punto di riferimento, ho avuto la fortuna di viverlo da compagno, ora ho la fortuna di averlo da allenatore e lui si gode me come giocatore e capitano