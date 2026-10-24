Delio Rossi incorona Gattuso e la sua Lazio: «È l’uomo giusto al posto giusto. La sua squadra gioca bene!»

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, applaude Gennaro Gattuso e commenta la sorprendente partenza dei biancocelesti, primi in Serie A insieme all’Inter

La Lazio continua a stupire e a raccogliere consensi anche tra gli allenatori che in passato hanno guidato la formazione biancoceleste. Tra questi c’è Delio Rossi, che ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti di Gennaro Gattuso, protagonista di un avvio di stagione decisamente positivo sulla panchina capitolina.

Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport l’ex tecnico laziale ha avuto modo di soffermarsi anche sull’attuale situazione della squadra romana, appaiata all’Inter in testa alla classifica della Serie A 2026/2027. Rossi non ha nascosto la propria sorpresa per il percorso compiuto dai biancocelesti, sottolineando soprattutto i meriti dell’allenatore e la capacità della squadra di abbinare risultati e qualità del gioco.

Ultimissime Lazio LIVE: la conferenza di Gattuso e il racconto della gara della Primavera

Delio Rossi elogia Gattuso: «Serviva uno coraggioso»

Delio Rossi ha ribadito la propria fiducia nelle qualità dell’attuale allenatore biancoceleste, spiegando di aver considerato fin dall’inizio Gattuso il profilo ideale per guidare la squadra. «Ho detto da subito che sarebbe stato l’uomo giusto, nel posto giusto e al momento giusto. Perché? Serviva uno coraggioso, in grado di accettare una grande sfida e lui in queste cose si esalta».

L’analisi di Delio Rossi si è poi concentrata sulla personalità di Gennaro Gattuso, un allenatore che, secondo l’ex tecnico biancoceleste, ha costruito il proprio percorso professionale attraverso esperienze impegnative, senza cercare necessariamente la ribalta mediatica. Particolarmente interessante il riferimento alle avventure all’estero dell’attuale allenatore della Lazio, considerate da Rossi una dimostrazione della sua passione per il calcio e della volontà di mettersi continuamente alla prova.

«Non è glamour, non buca gli schermi, non è uno che pronuncia frasi a effetto. È semplicemente umile. Uno che è andato ad allenare a Creta o a Sion significa che ha il sacro fuoco dentro. Lui cerca sfide particolari e sono contento perché sta dimostrando di avere idee moderne, la sua Lazio vince ma gioca anche bene».

Un elogio che va oltre i risultati ottenuti nelle prime giornate. Per Rossi, infatti, il principale merito di Gattuso non è soltanto quello di aver portato la Lazio in vetta alla classifica, ma anche di aver dato alla squadra una precisa identità.

La sfida, adesso, sarà quella di mantenere continuità di rendimento e confermare quanto di positivo mostrato finora. Intanto, Gattuso incassa anche l’investitura di Delio Rossi, convinto che il tecnico abbia le caratteristiche umane e professionali giuste per guidare questa Lazio.