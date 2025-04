Pellegrini Lazio, l’ex giallorosso pronto a sfidare il proprio passato. Le cifre che lo portarono da una parte all’altra di Roma

Pellegrini Lazio le cifre che hanno portato nella sponda biancoceleste della città il terzino italiano: ecco com’è andata

La storia Pellegrini Lazio ci ha messo un po’ di tempo a sbocciare e, come qualcuno ricorderà, nasce nel “peggiore dei modi”. Il laterale biancoceleste emerge nel mondo professionistico attraverso il settore giovanile giallorosso ed esordì in prima squadra nel lontano 2018 sotto la guida di Di Francesco.

In seguito ci fu il trasferimento in prestito a Cagliari e poi, nel mercato estivo del 2019, si trasferisce alla Juventus per l’enorme cifra di 22,8 milioni di euro favorito dall’acquisizione di Leonardo Spinazzola cui cartellino venne valutato 29,5 milioni.

In seguito arrivarono anche i prestiti a Genoa e all‘Eintracht Francoforte, sarà solamente nel 2023 che Luca Pellegrini ritorna nella capitale in prestito biennale, finalmente, alla Lazio. Lo stesso anno convinse tanto Lotito che deciderà di versare i 4 milioni nelle casse dei piemontesi per acquisire il cartellino del giocatore.