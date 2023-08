Pellegrini cuore Lazio: ha rinunciato anche a questo per rivestire il biancoceleste. Ora il terzino aspetta solo il via libera

Come scrive il Corriere dello Sport Luca Pellegrini ha detto sì alla Lazio, accetterebbe un altro sacrificio economico pur di centrare l’obiettivo inseguito da gennaio, quando aveva rinunciato a 600 mila euro netti (guadagnava 3,2 milioni) pur di lasciare l’Eintracht Francoforte ed entrare a Formello. Con Lotito e Fabiani, ha raggiunto un’intesa sul contratto con scadenza quadriennale (2027) e opzione per la stagione successiva. Le condizioni di uscita sono conosciute dalla Juve: prolungamento di un anno per spalmare l’ingaggio consentendo il prestito biennale ai biancocelesti e la partecipazione della Signora all’ingaggio nei primi due anni. Nel 2025 la Lazio lo dovrebbe riscattare per 4,5 milioni. Ieri non si trovava a Roma, ma a Torino e ha chiesto alla Juve (impegnata a Cesena) di saltare l’amichevole prevista per gli esuberi. Un segnale: attende il via libera. Tre giorni di vacanza si devono trasformare nel nuovo abbraccio alla Lazio.

Ci ha messo l’anima e rinunciato a un’altra cospicua parte di ingaggio. La Lazio è il suo traguardo emotivo e professionale, può dare la scalata all’azzurro e giocare con continuità. Sarri gli aveva promesso una rampa di lancio a partire da luglio. Ripartirà con un mese di ritardo e il vantaggio di essere già addestrato.