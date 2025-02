Pellegrini Lazio, l’esclusione dalla lista può non essere definitiva: ecco cosa dice il regolamento

Pellegrini Lazio, il terzino fuori dalla lista per la Serie A, ma non è ancora detta l’ultima parola: ecco cosa prevede il regolamento

La Lazio ha presentato la nuova lista per la Serie A e Luca Pellegrini è rimasto escluso: al suo posto è stato reintegrato invece Hysaj. Dopo la decisione l’entourage del giocatore ha già detto che parlareranno con la società per chiedere chiarimenti, ma la vicenda potrebbe non essere del tutto chiusa.

Come prevede infatti il regolamento della Serie A le squadre hanno a disposizione fino al 31 marzo due possibili cambi alla lista e quindi non è da escludere un suo futuro reintegro nei prossimi due mesi.